ЦАХАЛ принудительно эвакуировал израильтян возле Джалуда после пожара — Jerusalem Post
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу направила подразделения в район возле палестинской деревни Джалуд в зоне B на Западном берегу реки Иордан в Израиле для эвакуации израильских граждан. Пожар вспыхнул на месте, когда военных направили в этот район, сообщила в воскресенье газета Jerusalem Post со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.
Эвакуация возле Джалуда
По информации военных, речь идет о районе в зоне B Западного берега реки Иордан. В заголовке издание назвало этих людей израильскими участниками беспорядков, а эвакуацию — принудительной. В основном тексте сообщения военные назвали их израильскими гражданами.
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Обстоятельства пожара
Обстоятельства возникновения пожара еще расследуются, заявили в армии. Причина возгорания сейчас устанавливается. Других деталей инцидента в заявлении военных не приводится. Jerusalem Post отметила, что материал обновляется.