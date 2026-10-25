Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу направила подразделения в район возле палестинской деревни Джалуд в зоне B на Западном берегу реки Иордан в Израиле для эвакуации израильских граждан. Пожар вспыхнул на месте, когда военных направили в этот район, сообщила в воскресенье газета Jerusalem Post со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

Эвакуация возле Джалуда

По информации военных, речь идет о районе в зоне B Западного берега реки Иордан. В заголовке издание назвало этих людей израильскими участниками беспорядков, а эвакуацию — принудительной. В основном тексте сообщения военные назвали их израильскими гражданами.

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Обстоятельства пожара

Обстоятельства возникновения пожара еще расследуются, заявили в армии. Причина возгорания сейчас устанавливается. Других деталей инцидента в заявлении военных не приводится. Jerusalem Post отметила, что материал обновляется.

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