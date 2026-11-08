В Израиле ЦАХАЛ вызывает на службу бойцов, завершивших срочную службу всего несколько месяцев назад, на фоне растущего кадрового дефицита. К службе также привлекают резервистов, которые сообщают об истощении и семейных трудностях, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Walla.

Дефицит в 15 тысяч солдат

По данным издания, старшие офицеры ЦАХАЛа рассматривают возможность публично и жестко поднять вопрос об острой нехватке личного состава. Прежде всего речь идет о дефиците примерно 15 тысяч солдат.

Армия также сталкивается с оттоком специалистов с важными компетенциями — инженеров, программистов и других работников, обладающих критически важными знаниями. По данным Jerusalem Post, они получают привлекательные предложения работы в гражданском секторе. Нехватка кадров ощущается и в логистике, где ввели практику присвоения опытным сержантам представительских званий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Жалобы резервистов и дискуссия о призыве

Резервисты критикуют политику армии, заявляя, что нагрузка на тех, кто служит, не уменьшилась после трех лет боевых действий. Один из старших офицеров резерва сказал Walla, что экстренные приказы о призыве фактически не оставляют резервистам выбора относительно явки на службу.

Командиры резервных бригад сообщают о трудностях, с которыми сталкиваются командиры батальонов и рот. Среди резервистов есть самозанятые лица, испытывающие финансовые трудности, работники на специализированных должностях в экономике, студенты и бойцы, недавно завершившие срочную службу. Часть военнослужащих, по их словам, также имеет сложные семейные и личные обстоятельства без надлежащей системы поддержки.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир более месяца назад предупреждал, что армия испытывает критическую нагрузку из-за нехватки личного состава, в том числе бойцов. На фоне политических споров вокруг закона о воинском призыве в ЦАХАЛе ожидают, что коалиционное соглашение будет способствовать призыву ультраортодоксальных мужчин, прежде всего в боевые подразделения. Согласно приведенным данным, число таких новобранцев в этом году, как ожидается, составит примерно 4800 человек.

Читай нас в