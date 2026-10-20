Армия обороны Израиля заявила об ударе по грузовику группировки «Хезболла», который, по ее утверждению, перевозил оружие с объекта в районе Кфарры на юге Ливана. ЦАХАЛ также опубликовал видео, которое, по его версии, фиксирует загрузку вооружения в грузовик и последующий удар по нему, сообщает The Jerusalem Post.

Заявление ЦАХАЛ о видео

По версии ЦАХАЛ, в декабре 2025 года информация об объекте, который «Хезболла» якобы использовала для хранения оружия, была передана Ливанской армии через механизм мониторинга под руководством США. Позднее ливанские военные заявили, что приняли меры в отношении этого объекта.

Израильская армия утверждает, что через несколько месяцев обнаружила дальнейшую активность «Хезболлы» в этой локации. На опубликованных кадрах, по утверждению ЦАХАЛ, представители группировки загружают оружие и военное оборудование в грузовик, чтобы вывезти их. После обнаружения этой активности израильские военные нанесли удар по автомобилю.

Дата удара не раскрывается. ЦАХАЛ заявил, что случай в районе Кфарры является одним из примеров расхождений между сообщениями Ливанской армии и ситуацией на месте.

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Обвинения в координации

Управление разведки ЦАХАЛ заявило, что выявило случаи координации отдельных представителей Ливанской армии с «Хезболлой» по вопросам контрольных мер. По утверждению израильских военных, такое взаимодействие способствовало задержке или срыву проверок и позволяло группировке заблаговременно перемещать вооружение.

ЦАХАЛ призвал Ливанскую армию действовать более решительно, чтобы не допустить присутствия оружия и военной инфраструктуры «Хезболлы» на юге страны. Представители американского военного командования MARCENT, которое координирует отношения между военными США, Израиля и Ливана, не ответили на запрос по поводу этих заявлений к моменту публикации.

Переговоры в США

Параллельно израильская и ливанская военные делегации проводят в Тампе, штат Флорида, очередной раунд переговоров при посредничестве США. По данным издания, обсуждения проходят в штаб-квартире Центрального командования США и должны продолжаться до среды.

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