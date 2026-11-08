Израильские военные заявили об обнаружении двух тайников с военным снаряжением и оружием в районе Мейс-эль-Джабаль на юге Ливана. По их данным, один из тайников находился в гражданском доме примерно в 200 метрах от поста ООН, а второй — в складском помещении приблизительно в 100 метрах от такого поста.

Находки во время операции

Как сообщает Jerusalem Post, находки были сделаны военными боевой группы бригады «Одед» во время операций в районе Мейс-эль-Джабаль. Израильская армия сообщила, что среди найденного были автоматы Калашникова, гранатометы RPG и ракеты, пулемет ПК, осколочные гранаты, взрывное устройство и боеприпасы.

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Помощь и оборудование

По заявлению военных, в этих местах также нашли средства связи и наблюдения. Оружие и оборудование, как утверждает ЦАХАЛ, находились рядом с коробками с гуманитарной помощью и эмблемами движений «Амаль» и «Хезболла». Источник отмечает, что о находках сообщили израильские военные.

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