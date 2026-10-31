ЦАХАЛ в ходе контртеррористической операции в районе Наблуса на Западном берегу реки Иордан снес мемориал, который военные классифицировали как посвященный террористам. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Операция в районе Наблуса

По данным издания, операция началась в ночь на понедельник. Ее целями были розыск разыскиваемых лиц, поиск оружия и демонтаж мемориалов, которые военные назвали прославляющими терроризм.

ЦАХАЛ также сообщил о задержании разыскиваемых лиц и проведении обысков для поиска оружия.

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Инцидент с депутатом в августе

Снесенный объект находился в деревне Мадама возле Наблуса. Согласно описанию Jerusalem Post, он, вероятно, был посвящен членам бригад Аль-Аксы и палестинцам, погибшим во время интифады.

В августе депутат Кнессета от партии «Религиозный сионизм» Цви Суккот вместе с другими людьми повредил этот мемориал в сопровождении израильских солдат. Он заявлял, что неоднократно обращался к ЦАХАЛу с просьбой демонтировать подобные памятники на Западном берегу реки Иордан.

После инцидента ЦАХАЛ осудил действия Суккота и заявил, что он и люди, находившиеся с ним, действовали без разрешения и нарушили условия согласованного визита. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также раскритиковал самовольное разрушение мемориала, подчеркнув, что ЦАХАЛ отвечает за поддержание безопасности и выполнение решений правительства на Западном берегу.

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