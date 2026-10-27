Австралийский Youth Advocacy Centre (YAC), работающий в районе Брисбена, заявил о потере 3 млн долларов государственного финансирования. Исполнительный директор организации Кэтрин Хейз считает, что решение связано с критикой YAC жёстких мер правительства Квинсленда в сфере ювенальной юстиции, сообщает ABC News.

Сокращённый контракт и тендеры

YAC предоставляет юридическую помощь и поддержку молодым людям, которые сталкиваются с системой правосудия или службами защиты детей, а также бездомным или тем, кто находится под угрозой бездомности. По словам Хейз, контракт организации, который должен был действовать до 2028 года, был досрочно прекращён. После этого центр подал заявки на ряд тендеров, но не получил ни одного из них.

По оценке руководительницы YAC, потеря финансирования затронет 19 сотрудников, которые работают непосредственно с молодёжью, и около 350 подростков ежегодно. Она отметила, что эти молодые люди могут остаться без учебных курсов, психологических консультаций, медицинских оценок, помощи с жильём, питанием, одеждой и семейной терапией.

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Позиция правительства

Хейз заявила, что программа YAC ранее прошла независимую оценку правительства и продемонстрировала снижение повторных правонарушений. Она также утверждает, что организация выполняла установленные показатели эффективности.

Лидер оппозиции Стивен Майлз назвал прекращение финансирования сигналом другим социальным службам и заявил, что власти хотят удержать их от публичной критики. В то же время министр по делам ювенальной юстиции Лора Гербер отвергла утверждения YAC о выполнении правительственных показателей. По её словам, программу не продлили, поскольку она не достигла целевого показателя отсутствия правонарушений во время освобождения под залог, а уровень повторных правонарушений превышал 60%.

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