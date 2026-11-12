В Швеции Партия центра дала Левой партии время до пятницы, чтобы решить, готова ли она отказаться от требования о министерских постах в будущем правительстве. Лидер Партии центра Элизабет Танд Рингквист призвала Левую партию вернуться к переговорам без ультиматума об участии в кабинете, сообщает The Local Sweden.

Переговоры о коалиции

Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон предлагает сформировать коалицию из Социал-демократической партии, Партии центра и Партии зеленых без привлечения Левой партии. Центристы назвали такой вариант интересным.

Одновременно Танд Рингквист проводит переговоры с лидером Умеренной коалиционной партии Ульфом Кристерссоном. Она потребовала, чтобы Андерссон и Кристерссон не позднее пятницы представили комплексные предложения по политике и возможному составу правительства.

Позиция Левой партии

Лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что ее сила не будет участвовать в новых переговорах с левоцентристскими партиями, пока Партия центра не определится, какой политический блок она поддержит. По ее словам, если центристы выберут предложение Андерссон, Левая партия готова продолжить переговоры о формировании правительства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время Дадгостар подчеркнула, что требование ее партии о министерских постах не изменилось. Танд Рингквист заявила, что до представления Андерссон комплексного пакета в 17:00 следующего дня Дадгостар должна выбрать между настаиванием на министерских портфелях и политическим влиянием.

Дадгостар также отметила, что переговоры между левоцентристскими партиями уже велись, когда лидер Партии центра объявила о намерении вести переговоры и с правыми силами. По ее мнению, если центристы присоединятся к правоцентристскому правительству, оно будет зависеть от поддержки ультраправых «Шведских демократов».

В настоящее время Кристерссон имеет мандат от спикера парламента на изучение возможностей формирования нового правительства. Он должен отчитаться о ходе работы в следующий вторник, а для избрания премьер-министром ему необходимо заручиться поддержкой Партии центра.

Читай нас в