В Швеции Партия центра прекратила переговоры с левоцентристскими силами и решила возобновить консультации с правыми партиями о поддержке правительства во главе с лидером Умеренной коалиционной партии Ульфом Кристерссоном. Об этом сообщает The Local Sweden.

Переговоры с правыми партиями

Лидер Партии центра Элизабет Танд Рингквист объявила о решении после встречи руководящего органа и парламентской группы партии в понедельник вечером. По ее словам, партия возобновит переговоры с Умеренной коалиционной партией, Христианскими демократами и Либеральной партией.

Танд Рингквист отметила, что Партия центра не готова допустить блокирования процесса формирования нового правительства. Она также заявила, что партия готова искать решения и вести диалог с обоими политическими блоками.

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Разногласия с Левой партией

До этого Партия центра вместе с Социал-демократами и Партией зеленых передала Левой партии окончательное предложение, которое должно было открыть путь к правительству во главе с Магдаленой Андерссон. Однако Левая партия отклонила стартовый пакет для переговоров.

В партии заявили, что предложение не соответствовало требованию о министерских постах и не содержало достаточного числа положений, отвечающих политике Левой партии и компенсирующих отказ от этого требования. Партия центра ранее настаивала, что не будет поддерживать правительство, зависящее от Левой партии.

В то же время 35 политиков Партии центра, среди которых руководители окружных организаций в Стокгольме, Йёнчёпинге, Блекинге и Емтланде, выступили против сближения с правыми. В статье для Aftonbladet они заявили, что такое правительство будет зависеть от ультраправых «Шведских демократов».

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