Национальный банк Эфиопии 3 ноября 2026 года сохранил ключевую процентную ставку на уровне 16%. Решение принял Комитет по денежно-кредитной политике регулятора, сообщает The Rio Times.

Ставка не менялась после июльского повышения

В июле 2026 года центробанк повысил ставку на один процентный пункт — с 15% до 16%, а также отменил ограничения на рост кредитования. С июля 2024 года Эфиопия перешла к рыночному формированию курса национальной валюты — быра. Это изменение стало частью реформы, поддерживаемой Международным валютным фондом.

Регулятор также внес изменения в валютные правила 2024 года директивой FXD/04/2026. МВФ призывает власти развивать межбанковский валютный рынок и обеспечить соблюдение банками лимитов открытой валютной позиции.

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Досрочное финансирование МВФ

1 июля 2026 года МВФ завершил пятый пересмотр кредитной программы для Эфиопии объемом 3,4 млрд долларов и одобрил выделение около 464 млн долларов. Общий объем выплат в рамках программы достиг примерно 2,65 млрд долларов.

Фонд также досрочно направил около 200 млн долларов, чтобы помочь стране оплатить более дорогое топливо на фоне войны на Ближнем Востоке. В материале отмечается, что более слабый быр делает импорт топлива, номинированный в долларах, дороже на внутреннем рынке.

По оценке фонда, международные резервы Эфиопии в 2025/26 финансовом году покроют 2,1 месяца импорта, а в 2026/27 году — 2,7 месяца. Средняя инфляция в 2026/27 финансовом году, согласно прогнозу МВФ, составит 12,3% против 11,7% годом ранее.

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