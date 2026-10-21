Центральный банк Йемена, базирующийся в Адене, приказал банкам и обменным компаниям заморозить счета и активы 135 лиц, организаций и судов, внесенных в террористические списки из-за предполагаемых связей с хуситами. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на правительственное агентство SABA.

Ограничения для финансовых учреждений

Директива была издана на основании распоряжения прокурора Йемена от 19 октября. Оно предусматривало внесение перечисленных лиц, структур и судов в списки и замораживание их активов из-за предполагаемых связей с группировкой хуситов.

Введенные меры также запрещают финансовые и коммерческие операции с фигурантами списка, в частности открытие новых банковских счетов или проведение операций от их имени. Финансовым учреждениям поручили выявлять и передавать органам финансовой разведки и противодействия отмыванию средств данные о счетах, активах и денежных переводах из списка.

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Кто вошел в список

По данным SABA, в список внесли политических, военных и силовых должностных лиц хуситов, бизнесменов, одну компанию и пять нефтяных танкеров. Власти Йемена определили эти суда как используемые для контрабанды. Имена фигурантов списка агентство не обнародовало.

11 октября международно признанное правительство Йемена одобрило законопроект о признании хуситов террористической организацией и криминализации деятельности и финансирования группировки. Правительство также призвало завершить необходимые юридические и конституционные процедуры для принятия этого законодательства. Решение приняли на фоне усиления боевых действий между хуситами и силами, лояльными международно признанному правительству Йемена, которых поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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