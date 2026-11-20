Народный банк Китая, центральный банк страны, 20 ноября 2026 года оставил базовые ставки по кредитам без изменений 18-й месяц подряд. Однолетняя ставка сохранена на уровне 3,0%, а пятилетняя — 3,5%, сообщает Anadolu Agency.

Базовые ставки по кредитам

Однолетняя базовая ставка является основным ориентиром для большинства кредитов компаниям и домохозяйствам. Пятилетняя базовая ставка используется как ориентир для ипотечного кредитования.

Обе ставки остаются на рекордно низких уровнях. Решение центрального банка соответствовало рыночным ожиданиям.

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Экономическая динамика

Решение приняли на фоне признаков ослабления экономической динамики в Китае в октябре. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились.

Цены на жилье в Китае также продолжали снижаться. Это усилило обеспокоенность относительно экономических перспектив страны.

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