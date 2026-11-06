Центральный банк Мексики Banxico снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 6,5% до 6,25%. Решение, принятое в четверг, стало неожиданностью для аналитиков: 30 из 36 учреждений, опрошенных Citi, ожидали, что ставку оставят без изменений, сообщает Mexico News Daily.

Аргументы регулятора

Решение было принято раздельным голосованием. Трое руководителей Banxico, поддержавших снижение, заявили об отсутствии в экономике давления со стороны спроса и о сохранении влияния уже введённой монетарной жёсткости.

В банке отметили, что процесс замедления инфляции продолжается. Регулятор также считает, что в нынешних условиях наличия свободных мощностей в экономике влияние колебаний курса песо на цены будет ограниченным.

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Прогнозы инфляции и реакция песо

В то же время Banxico повысил прогноз общей инфляции на четвёртый квартал с 3,5% до 3,7%. Прогноз базовой инфляции также пересмотрели в сторону повышения — с ожидавшихся в сентябре 3,6% до 3,7%. Банк объяснил изменение оценок более высокой, чем предполагалось, небазовой инфляцией.

После объявления решения курс доллара поднимался до 18,96 песо, но в конце дня составлял 18,7499 песо. Мексиканская валюта потеряла 18,3 сентаво, или 0,99%, по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Регулятор ожидает, что инфляция достигнет целевого уровня 3% при допустимом диапазоне от 2% до 4% в четвёртом квартале следующего года. Среди рисков для прогноза Banxico назвал устойчивую базовую инфляцию, возможное дальнейшее ослабление песо, последствия торговой политики или геополитических конфликтов, а также климатические факторы и другие издержки. В банке добавили, что длительное сохранение ставки на текущем уровне должно способствовать возвращению инфляции к цели.

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