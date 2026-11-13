Национальный банк Румынии на заседании правления 12 ноября решил сохранить ключевую ставку на уровне 6,5%. Решение соответствовало ожиданиям, а ставка остается на этом уровне с августа 2024 года, сообщает Romania Insider.

Ставка без изменений более двух лет

С момента последнего решения в сфере денежно-кредитной политики прошло 27 месяцев. В течение этого периода годовая общая инфляция в Румынии колебалась в диапазоне от 4,6% до 10,9%.

Таким образом, Национальный банк Румынии не изменял ключевую ставку в течение всего периода, когда инфляция находилась в указанном диапазоне.

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Ожидания относительно инфляции

Независимые аналитики ожидают, что инфляция начнет замедляться с начала 2027 года. В то же время они прогнозируют смягчение денежно-кредитной политики не ранее мая 2027 года.

Как отмечается в аналитической записке Erste Group, условием для снижения ставки должно стать устойчивое снижение общей инфляции ниже уровня ключевой ставки.

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