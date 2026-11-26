Центробанк Турции приостановил недельные репо-аукционы — Anadolu Agency
Центральный банк Турецкой Республики временно приостановил недельные репо-аукционы и повысил ставку вознаграждения по обязательным резервам для депозитов в турецких лирах. Центробанк объявил об этих решениях в четверг. Об этом 26 ноября сообщило Anadolu Agency, ссылаясь на заявления регулятора.
Управление ликвидностью
В сообщении об управлении ликвидностью в турецких лирах регулятор заявил, что временно останавливает недельные репо-аукционы. Эти аукционы проводились в рамках операций банка на открытом рынке. Банк опубликовал сообщение об этом в пресс-релизе.
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Вознаграждение по резервам
В отдельном заявлении о макропруденциальных мерах банк повысил ставку вознаграждения по обязательным резервам для депозитов в турецких лирах. Ее увеличили с 86% до 90% от средневзвешенной стоимости фондирования центробанка.
По словам центробанка, корректировка призвана поддержать макрофинансовую стабильность и усилить механизм монетарной трансмиссии. Именно такую цель банк определил для этой корректировки.