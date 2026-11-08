Ежегодная церемония вручения премии Earthshot 17 ноября пройдет в Jio World Convention Centre в Мумбаи, Индия, который входит в конгломерат Reliance Industries семьи миллиардера Мукеша Амбани. Выбор площадки раскритиковали экологи из-за деятельности компании в сфере ископаемого топлива и споров вокруг частного зоопарка Vantara, сообщает The Guardian.

Премию Earthshot основал принц Уильям в 2020 году. Каждый год она отмечает пятерых победителей, которые получают по 1 млн фунтов стерлингов на реализацию экологических проектов.

Замечания экологов

Reliance Industries также владеет нефтеперерабатывающим заводом в Джамнагаре, который издание называет крупнейшим в мире. Благотворительное подразделение группы финансирует частный зоопарк Vantara площадью 400 гектаров, основанный сыном Мукеша Амбани Анантом. В учреждении, расположенном возле нефтеперерабатывающего предприятия семьи, содержатся более 150 тыс. животных свыше 2 тыс. видов.

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Природоохранные организации поднимали вопросы о скорости, с которой Vantara сформировал такую большую коллекцию животных, а также об их происхождении. Комитет из 32 членов, координирующий работу CITES — Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — попросил Индию представить дополнительный отчет о мерах в ответ на обеспокоенность импортом охраняемых видов. Комитет также попросил секретариат CITES пересмотреть 11 случаев, в которых остались нерешенные вопросы о перемещении животных в Vantara.

Объяснение Earthshot

Директор по коммуникациям Earthshot Джоанна Свифт заявила, что организаторы не искали благотворительного партнерства для проведения церемонии и арендуют Jio World Convention Centre по стандартной коммерческой ставке. По ее словам, площадку выбрали из-за возможности провести мероприятие такого масштаба в Мумбаи, ее технической инфраструктуры и опыта организации международных событий, в том числе экологических.

Vantara ранее отвергала обвинения в незаконной торговле дикими животными и заявляла, что занимается спасением, лечением, пожизненным уходом и реабилитацией животных. В прошлом году Верховный суд Индии отклонил обвинения в незаконном приобретении животных или ненадлежащем обращении с ними. В то же время миссия CITES в 2025 году выразила обеспокоенность соблюдением Индией международных правил импорта животных.

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