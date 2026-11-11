В Германии заметные представители церквей предостерегли от нового сокращения средств на международное сотрудничество, которое планирует чёрно-красная коалиция. Об этом 11 ноября 2026 года сообщил Der Spiegel. Автор материала — Йонас Шайбле.

Планы коалиции

Издание характеризует эти намерения как дальнейшее урезание финансирования: коалиция хочет ещё раз сократить соответствующие средства. Тема публикации определена как помощь в целях развития, а критика церковных деятелей направлена против планов коалиции относительно международного сотрудничества.

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Предостережения церквей

Предостережения представителей церквей касаются запланированных, а не уже осуществлённых сокращений. По формулировке Der Spiegel, намерение коалиции урезать финансирование вызвало сопротивление среди важных представителей церквей.

Фотоиллюстрация к материалу показывает беженцев в Африке. В подписи к ней также указано, что в сфере помощи в целях развития вновь планируются сокращения. Эта деталь сопровождает сообщение о намерениях немецкой коалиции.

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