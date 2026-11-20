Циклон Акван вышел на побережье восточной Индии ранним утром в пятницу. В штате Одиша более 300 тысяч жителей эвакуировали в более безопасные места, сообщает Anadolu Agency.

Эвакуация в Одише

По данным агентства Press Trust of India, более 300 тысяч человек переместили в более безопасные места в восточном штате Одиша. Когда циклон достиг побережья, в отдельных районах штата наблюдались сильное волнение моря, ливни и мощный ветер.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сообщение метеорологов

Индийский метеорологический департамент написал в социальной сети X, что процесс выхода циклона на сушу начался и продлится еще три часа. В настоящее время информации о возможных разрушениях вследствие циклона нет.

Недавно Индия пережила два крупных циклона — Арнаба и Мурасу, которые один за другим ударили по штату Андхра-Прадеш. Они нанесли значительный ущерб имуществу, инфраструктуре и сельскохозяйственным культурам.

Читай нас в