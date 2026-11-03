Сильный циклонический шторм Мурасу рано утром во вторник вышел на побережье индийского штата Андхра-Прадеш. Он принес в регион интенсивные осадки и ветер скоростью до 110 км/ч, сообщает Anadolu Agency.

Выход циклона на сушу

Индийский метеорологический департамент заявил, что процесс выхода циклона на сушу начался в 1:00 по местному времени над южным побережьем Андхра-Прадеш. По данным ведомства, процесс продолжался: часть облачной стены циклона уже вышла на сушу, а его глаз касался побережья.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эвакуация и риск перебоев с электроснабжением

Главный министр Андхра-Прадеш Чандрабабу Найду поручил чиновникам подготовиться к последствиям стихии. По предварительным оценкам, циклон может повредить от 6 до 8 тысяч электрических опор, что создает серьезную угрозу для электроснабжения.

Власти распорядились эвакуировать жителей низинных районов в безопасные места. В соседнем штате Одиша в безопасные места перевезли 151 434 человека в рамках подготовки к возможному воздействию циклона. За несколько дней до этого на южное побережье Индии вышел циклон Арнаб, в результате которого погибли пять человек.

Читай нас в