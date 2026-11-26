На фоне событий в Саудовской Аравии цена нефти Brent в четверг выросла на 0,74% — до 95,31 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 0,82%, до 84,37 доллара за баррель. Как сообщает The National, рынок отреагировал на опасения по поводу возможных перебоев поставок с Ближнего Востока после заявлений йеменских хуситов об ударах по саудовской инфраструктуре и сообщений о нарушениях судоходства в Ормузском проливе.

Накануне Brent завершила торги ростом на 3,5%, до 94,61 доллара за баррель. За два дня котировки поднялись почти на 6%.

Заявления об ударах по НПЗ

Саудовские военные 25 ноября заявили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника, запущенные в направлении нефтеперерабатывающего завода Рас-Таннура. Позднее в тот же день поддерживаемые Ираном хуситы заявили, что нанесли удары по портам Джидда и Джазан на Красном море.

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Хуситы также заявили об ударе по НПЗ Рас-Таннура, мощность которого составляет 550 тысяч баррелей в сутки. Предприятие входит в комплекс на побережье Арабского залива. Ранее Рас-Таннура была главным экспортным терминалом королевства, однако позднее Саудовская Аравия больше сосредоточилась на использовании терминала Янбу на западном побережье, куда нефть поступает по трубопроводу Восток—Запад.

Инциденты в Ормузском проливе

Британское Управление морских торговых операций сообщило, что рядом с танкером примерно в 93 километрах к западу от Дубая взорвался снаряд. Также сообщалось, что 25 ноября нефтяной танкер загорелся в водах пролива после столкновения с морской миной.

Старший экономист Emirates NBD Дэниел Ричардс отметил, что перед встречей министров ОПЕК+ 29 ноября опасения избытка предложения отошли на второй план из-за рисков нарушения поставок. Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете заявило, что в октябре запасы сырой нефти выросли на 1,7 млн баррелей в сутки, поскольку экспорт из стран Персидского залива восстанавливался быстрее мирового спроса.

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