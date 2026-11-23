В Японии средняя оптовая цена электроэнергии с поставкой на следующий день на торгах в понедельник достигла 37,50 иены, или $0,24, за киловатт-час. Это самый высокий показатель с августа 2022 года, сообщает Anadolu Agency.

Рост оптовой цены

Электроэнергия с поставкой во вторник подорожала на 6% по сравнению с предыдущим вторником. Тогда ее стоимость составляла $0,22 за киловатт-час. Текущий показатель также был на 16,9% выше $0,20, зафиксированных для поставки в понедельник.

По данным Bloomberg, рост цен возглавили центральный регион Тюбу и северный остров Хоккайдо. В Тюбу на вторник прогнозировали температуру примерно на 3 градуса Цельсия ниже среднего показателя за 30 лет, а на севере Японии ожидали снег.

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Погода и поставки СПГ

Облачность над значительной частью страны может сократить выработку солнечной энергии и повысить потребность в электроэнергии, произведенной из газа. Цены на сжиженный природный газ остаются высокими на фоне перебоев в Ормузском проливе.

По данным отслеживания судов, поставки СПГ в Японию по 30-дневной скользящей средней были примерно на 10% ниже, чем годом ранее. Похолодание в Европе может усилить конкуренцию за доступные партии газа, если японским энергетическим компаниям потребуются дополнительные объемы топлива.

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