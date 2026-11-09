Во Франции цена электроэнергии на рынке на сутки вперед выросла до самого высокого уровня с декабря 2022 года из-за безветренной и облачной погоды, которая снизила выработку ветровой и солнечной энергии. Как сообщает OilPrice, такая погода в начале недели повлияла на ряд крупнейших рынков электроэнергии Европы.

Цены во Франции и Германии

На аукционе Epex Spot цена электроэнергии на рынке на сутки вперед во Франции составила 334 евро за мегаватт-час, или 374 доллара. По данным Bloomberg, это самый высокий показатель с декабря 2022 года.

В Германии цена на сутки вперед в понедельник составила 345,64 евро за мегаватт-час, или 386 долларов. В отдельные вечерние часы пик она превышала 600 евро за мегаватт-час.

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Низкая генерация из возобновляемых источников

В Великобритании, Германии и Франции выработка электроэнергии ветровыми и солнечными станциями в понедельник снижалась и, как ожидалось, должна была оставаться ниже обычного уровня как минимум до середины недели. Наиболее ощутимое снижение скорости ветра прогнозировали в Германии, Великобритании, Бельгии и Нидерландах.

В таких условиях цену электроэнергии преимущественно определяют газовые электростанции, которые используют самый дорогой в Европе за четыре года газ. В Великобритании оператор National Energy System Operator в воскресенье опубликовал стандартное предупреждение о напряженной ситуации с поставками электроэнергии утром в понедельник, но тем же утром отменил его.

Датский энерготрейдер Mind Energy отметил, что низкий уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций и высокие цены на природный газ усиливают давление на цены электроэнергии в странах Северной Европы перед зимой. По мнению аналитиков компании, октябрьский рост цен на газ и сложная гидрологическая ситуация в регионе могут привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в ближайшие месяцы.

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