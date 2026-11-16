В Латвии средняя цена природного газа на нидерландской бирже TTF в октябре составила 87 евро за МВт·ч, превысив критический для обрабатывающей промышленности страны уровень в 85 евро. Согласно анализу Citadele Bank, если цены будут долго оставаться на таком уровне, рост производства может замедлиться примерно через три месяца, сообщает Baltic News Network.

Цены на газ в октябре

В июне средняя цена газа на TTF составляла 45 евро за МВт·ч. В конце октября она поднималась до 104 евро за МВт·ч — самого высокого уровня с декабря 2022 года. По состоянию на 9 ноября цена снизилась до 82,5 евро за МВт·ч, однако в последующие дни вновь превысила 90 евро.

Главный экономист Citadele Bank Карлис Пургайлис отметил, что промышленность Латвии сейчас растет быстрее, чем в соседних странах Балтии, однако высокие затраты на энергию могут ослабить это преимущество. В третьем квартале объем обрабатывающего производства в Латвии вырос на 6,3% в годовом выражении. В Эстонии промышленное производство выросло на 1,5%, а его объемы оставались примерно на 6% ниже уровня 2021 года. В Литве промышленный рост, по оценке банка, мог достичь пика еще в июле.

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Уязвимые отрасли

Наиболее чувствительными к росту цен на газ в Латвии являются химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также готовых металлических изделий. Их критический уровень составляет около 70 евро за МВт·ч, и он был превышен еще в сентябре. В июле—сентябре выпуск химической промышленности вырос на 14,6% в годовом выражении, а производство готовых металлических изделий — на 15,7%.

К группе риска также относятся производители строительных материалов, мебели и полиграфическая отрасль, для которых критическим является уровень 85 евро за МВт·ч. Менее чувствительны к колебаниям цен на газ текстильное производство, выпуск автотранспортных средств и комплектующих, одежды и напитков. Citadele Bank оценивает их критические пороги в диапазоне от 95 до 115 евро за МВт·ч.

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