Цена меди на Лондонской бирже металлов в пятницу снизилась на 1,3% — до 13 663 долларов за метрическую тонну по состоянию на 07:00 по Гринвичу. С начала недели металл может потерять 3,44%, что станет самым большим недельным падением с марта, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на Reuters.

Наиболее активно торгуемый контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже также подешевел на 1,08% — до 106 830 юаней, или 16 018,17 доллара, за тонну.

Опасения относительно инвестиций в ИИ

Главный аналитик CRU Крейг Лэнг связал ослабление котировок с беспокойством относительно инвестиций в искусственный интеллект. По его словам, на рынок меди все сильнее влияют настроения вокруг расширения дата-центров.

Технологические акции оказались под давлением после побед демократов на промежуточных выборах в США, что усилило опасения инвесторов по поводу более жесткого регуляторного надзора и возможного ограничения развития инфраструктуры для ИИ.

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Дефицит металла сдерживает падение

В то же время ограниченное предложение частично поддерживает цену меди. Лэнг предостерег от выводов об устойчивой коррекции, сославшись на трудности с поставками с шахт и крайне ограниченную доступность металла за пределами США.

Запасы меди на складах, отслеживаемых Шанхайской фьючерсной биржей, за неделю сократились более чем на 24% — до 33 848 тонн, самого низкого уровня почти за три года. Премия Яншань, отражающая спрос на импорт меди в Китай, в четверг выросла до 210 долларов за тонну, повторив рекордный максимум.

Китайские металлургические заводы одновременно сталкиваются с отрицательными тарифами на переработку и снижением цен на серную кислоту. Запасы на складах за пределами США сокращались, поскольку металл перемещали в страну в преддверии возможных пошлин на импорт рафинированной меди.

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