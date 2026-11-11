Фьючерсная цена природного газа на нидерландском хабе Title Transfer Facility, который является ориентиром для европейского рынка, в среду выросла на 2,7% — до 87 евро за мегаватт-час. По состоянию на 9:30 по амстердамскому времени контракт на ближайший месяц стоил 96,85 доллара за МВт·ч, сообщает OilPrice.

Восстановление после месячного минимума

Цены восстановились после падения до 82 евро за МВт·ч, или 91,30 доллара, в начале недели. Тогда нефтяной и газовый рынки снижались после сигналов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон в настоящее время не планирует нового удара по Ирану. В то же время, по данным издания, американский президент заявил, что США остаются готовыми к военной кампании при необходимости.

В среду цены на нефть также повысились, а газовый рынок отреагировал на ослабление оптимизма трейдеров относительно возможного мирного урегулирования между США и Ираном. OilPrice связывает это с продолжающимися атаками на танкеры в Ормузском проливе.

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Запасы газа и поставки СПГ

Текущая цена все еще ниже четырехлетнего максимума свыше 101,82 евро за МВт·ч, зафиксированного в конце октября. В то же время она существенно превышает показатели соответствующего периода прошлого года.

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 10 ноября газохранилища ЕС были заполнены на 72%. Это ниже среднего пятилетнего уровня для начала отопительного сезона. В большинстве стран Европейского Союза уже начался отбор газа из хранилищ из-за снижения температуры.

Издание также отмечает, что потоки сжиженного природного газа через Ормузский пролив остаются ниже довоенных уровней, а QatarEnergy продлила форс-мажор в отношении поставок как минимум до конца декабря 2026 года. Международное энергетическое агентство на прошлой неделе заявило, что мировой газовый рынок может оставаться напряженным и в следующем году.

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