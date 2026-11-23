Цены на природный газ в Европе в начале недели выросли до 96,075 евро за МВт·ч, что на 8,6% больше, чем в пятницу. Рост произошел на фоне прогнозов похолодания на континенте и низкого уровня запасов газа в европейских хранилищах, сообщает OilPrice.

Динамика цен

Эталонная цена TTF составила 105,49 доллара за МВт·ч. По данным Bloomberg, на которые ссылается издание, это был крупнейший дневной рост котировок более чем за неделю.

В то же время текущая цена TTF все еще ниже отметки более 100 евро за МВт·ч, которой она достигала в конце октября — это был максимум за четыре года. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда газ стоил около 30 евро, или 33 долларов, за МВт·ч, европейский ориентир почти утроился.

Запасы в хранилищах

OilPrice связывает подорожание с перебоями в экспорте сжиженного природного газа с Ближнего Востока, связанными с войной. В частности, форс-мажор, объявленный QatarEnergy, повысил спотовые цены на СПГ и, по оценке издания, ослабил закупки европейских трейдеров летом, когда газохранилища обычно активно пополняются.

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Европа вошла в отопительный сезон с самым низким за более чем десятилетие уровнем газа в хранилищах. Издание также отмечает, что в последние недели из хранилищ уже отобрали около 10% газа, закачанного в течение летнего сезона.

Импортные риски

По состоянию на воскресенье газохранилища ЕС были заполнены на 69,17% и содержали примерно 781 ТВт·ч газа, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Объем закачки составил 714,16 ГВт·ч, тогда как отбор — 2868,4 ГВт·ч.

Ситуацию с поставками может дополнительно осложнить запрет на импорт газа из государства-агрессора России, который должен вступить в силу в январе. По данным OilPrice, европейские импортеры в этом году закупали почти весь СПГ, произведенный на заводе Yamal LNG российской компании «Новатэк».

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