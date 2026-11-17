В Нидерландах европейский газовый бенчмарк TTF утром 17 ноября вырос на 2% — до 86 евро, или 94,61 доллара, за мегаватт-час. Речь идет о цене контракта с поставкой в ближайший месяц. Как сообщает OilPrice, рынок восстановился после падения примерно на 7% в конце торгов в понедельник.

Похолодание и риски для СПГ

Снижение котировок накануне издание связывает с рекордными объемами газа, поступавшего на американские заводы по экспорту сжиженного природного газа, а также с мягкой погодой в крупнейших странах-потребителях газа в Европе. В то же время прогнозы предполагают похолодание в большей части Европы примерно с 20 ноября, что должно увеличить спрос на отопление, электроэнергию и газ.

На цены также влияют риски для прохождения грузов сжиженного газа через Ормузский пролив. По данным OilPrice, Иран 17 ноября вновь атаковал американские военные объекты в Бахрейне дронами, а иранские военные предостерегли суда от использования так называемых фальшивых американских маршрутов через пролив. По оценкам, среднее количество отправок грузов СПГ через Ормузский пролив составляет около трети довоенного уровня.

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Запасы газа в Европе

Несмотря на снижение с максимума свыше 100 евро за МВт·ч в конце октября, цена TTF остается почти втрое выше, чем год назад, когда она составляла около 30 евро за МВт·ч. Европейские газохранилища сейчас заполнены примерно на 70%, тогда как в предыдущие годы этот показатель составлял около 90%.

Чистый отбор газа из хранилищ уже начался почти во всех странах ЕС и ускоряется во время похолоданий. Немецкая ассоциация операторов газохранилищ INES на прошлой неделе предупредила, что при экстремально низких температурах поставки газа в Германии зимой могут быть не полностью гарантированы.

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