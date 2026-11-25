Мировые цены на нефть 25 ноября почти не изменились, поскольку ожидания избытка предложения уравновесили опасения возможных перебоев с экспортом с Ближнего Востока, в частности из Саудовской Аравии. Как сообщает Channel NewsAsia, фьючерсы на Brent снизились на 4 цента — до 91,36 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 28 центов — до 81,77 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта накануне выросли более чем на 2%. Аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга связал сдержанную динамику с ожиданиями инвесторов, что предложение может превысить спрос.

Запасы и решения OPEC+

На цены также влияет увеличение запасов нефти в США. По данным Американского института нефти, на которые ссылались рыночные источники, за неделю, завершившуюся 20 ноября, запасы выросли на 126 тысяч баррелей. В то же время восемь опрошенных Reuters аналитиков в среднем ожидали их увеличения на 1,5 млн баррелей.

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Министры группы OPEC+ 29 ноября проведут серию встреч по политике добычи на 2027 год. Старший исследователь нефтяного рынка LSEG Чжэнцян Сето отметил, что на рынок влияют неопределенность относительно политики OPEC+, выход Объединенных Арабских Эмиратов из-под ограничений этой группы и стремление Ирака повысить оценку своих производственных мощностей.

Риски для судоходства

Йеменские хуситы заявили, что атаковали нефтеперерабатывающий завод Рас-Таннура в Саудовской Аравии и финансовый район Эр-Рияда. Рас-Таннура является крупнейшим саудовским нефтеперерабатывающим заводом и входит в комплекс на побережье Персидского залива, который также используется в качестве крупного экспортного терминала для саудовской нефти.

Иранский Корпус стражей исламской революции, по данным государственных СМИ, сообщил, что контейнеровоз стал целью атаки и остановился, следуя по «несанкционированному» маршруту вблизи Ормузского пролива. Британская служба морской торговли заявила, что 24 ноября три судна, следовавшие через пролив на восток, были поражены неопознанными снарядами. Тем временем в Ливии возобновил работу нефтепровод Шарара после того, как группа, описанная в сообщении как незаконная, перекрыла на нем клапан.

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