Цены на нефть на азиатских торгах 23 ноября почти не изменились, поскольку инвесторы учитывали риски для судоходства и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на Ближнем Востоке. По данным Channel NewsAsia, фьючерсы на Brent выросли на 10 центов, или на 0,11%, до 92,67 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила 16 центов, или 0,19%, до 83,57 доллара за баррель.

Колебания котировок

По состоянию на 04:23 по Гринвичу Brent торговалась по 92,67 доллара за баррель, а WTI — по 83,57 доллара. Ранее в ходе сессии Brent дешевела на 1 доллар, до 91,57 доллара за баррель, тогда как WTI опускалась до 82,63 доллара. За прошлую неделю Brent потеряла 4%, а WTI — 5%.

Цены поддерживает неурегулированная война США и Израиля против Ирана. В воскресенье связанное с Ираном движение хуситов заявило об атаке на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Британская служба морских торговых операций также сообщила о нескольких атаках на судоходство в заливе и вблизи Ормузского пролива в течение выходных.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Атаки и встречи ОПЕК+

Бахрейн заявил, что в субботу иранская атака поразила гражданский промышленный объект. Корпус стражей исламской революции Ирана, со своей стороны, сообщил о ракетно-дроновой атаке на американские военные позиции в королевстве, где базируется Пятый флот ВМС США.

Основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари считает, что напряженное противостояние США и Ирана может сохраняться до конца года. По ее оценке, угрозы и жесткая риторика Вашингтона и Тегерана будут поддерживать геополитическую премию в ценах на нефть, если одна из сторон не предпримет конкретных шагов к эскалации.

Министры ОПЕК+ проведут серию встреч 29 ноября, чтобы определить политику добычи на 2027 год. В объединение входят страны ОПЕК и их союзники, в том числе Россия.

Читай нас в