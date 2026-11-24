Цены на нефть 24 ноября держались вблизи трёхмесячного минимума на фоне опасений по поводу роста предложения сырья и возможного избытка на мировом рынке. Как сообщает Channel NewsAsia, одновременно рынок учитывал риски для судоходства через Ормузский пролив.

Котировки Brent и WTI

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 40 центов, или на 0,45%, до 88,97 доллара за баррель. Накануне Brent закрылась на самом низком уровне с 31 августа. Американская нефть West Texas Intermediate потеряла 23 цента, или 0,29%, и торговалась по 79,94 доллара за баррель; ранее в ходе сессии она достигла самой низкой отметки с 26 августа.

Цены поддерживали риски для танкеров в Ормузском проливе. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что три нефтяных танкера, которые они назвали нарушившими правила, загорелись после подрыва на морских минах. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

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Признаки избытка на рынке

По данным Deutsche Bank, мировые запасы жидких углеводородов в октябре увеличились на 52 млн баррелей. По оценке банка, это соответствует избытку предложения на уровне 1,7 млн баррелей в сутки. В банке отметили, что всё больше признаков свидетельствует о балансировании глобального рынка и его переходе к профициту, хотя возможные перебои способны задержать этот процесс.

Поставки также восстанавливаются из Ливии: нефтепровод Шарара вновь заработал, а нефть начала поступать в резервуары объекта Akakus в Завии. Предварительный опрос Reuters также показал, что запасы нефти и нефтепродуктов в США, вероятно, выросли на прошлой неделе. Аналитик ANZ Дэниел Хайнс отметил, что, несмотря на некоторое улучшение ситуации с запасами и доступностью нефтепродуктов, логистика остаётся ограниченной, а резервы — небольшими.

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