Цены на топливо в Европе упали на 15% после девяти недель снижения — The Japan Times
Розничные цены на топливо в Европе снизились на 15% после девяти недель падения подряд. В США водители накануне Дня благодарения покупали бензин примерно по 3,50 доллара за галлон, избежав рекордных цен, сообщает The Japan Times.
Снижение цен в разных регионах
Стоимость топлива также снижалась в Таиланде и Малайзии. Рынок дизельного топлива начал отступать после почти непрерывного роста, продолжавшегося с начала войны в Иране.
За несколько недель мировые топливные рынки резко отошли от кризисной ситуации, хотя издание предупреждает, что это может быть временным явлением.
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Влияние войн и перебоев поставок
На нефтяные рынки влияли перебои с поставками с Ближнего Востока и украинские атаки на российские перерабатывающие предприятия. Две войны вместе повысили стоимость жизни в разных странах мира, отмечает издание.
Это вызвало волну повышений процентных ставок, которая, по оценке The Japan Times, помогла ослабить бычий рынок акций.