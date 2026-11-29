Розничные цены на топливо в Европе снизились на 15% после девяти недель падения подряд. В США водители накануне Дня благодарения покупали бензин примерно по 3,50 доллара за галлон, избежав рекордных цен, сообщает The Japan Times.

Снижение цен в разных регионах

Стоимость топлива также снижалась в Таиланде и Малайзии. Рынок дизельного топлива начал отступать после почти непрерывного роста, продолжавшегося с начала войны в Иране.

За несколько недель мировые топливные рынки резко отошли от кризисной ситуации, хотя издание предупреждает, что это может быть временным явлением.

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Влияние войн и перебоев поставок

На нефтяные рынки влияли перебои с поставками с Ближнего Востока и украинские атаки на российские перерабатывающие предприятия. Две войны вместе повысили стоимость жизни в разных странах мира, отмечает издание.

Это вызвало волну повышений процентных ставок, которая, по оценке The Japan Times, помогла ослабить бычий рынок акций.

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