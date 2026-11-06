В Великобритании цены на жильё в октябре снизились на 0,6% по сравнению с сентябрём, что стало самым резким месячным падением более чем за три года. Средняя стоимость типичной недвижимости составила 296 285 фунтов стерлингов, сообщает The Guardian со ссылкой на данные кредитора Lloyds.

Четвёртый месяц падения

Октябрь стал четвёртым подряд месяцем снижения цен на британском рынке жилья. В последний раз Lloyds фиксировал более сильное месячное падение в августе 2023 года, когда цены снизились на 1,6%.

Спад оказался неожиданным для аналитиков, которые прогнозировали рост на 0,1%. В годовом исчислении цены на жильё уменьшились на 1,2% — это самое большое падение с октября 2023 года.

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Высокие ставки по ипотеке

Директор по ипотечному кредитованию Lloyds Эндрю Асаам заявил, что спрос на жильё испытывает давление из-за сложной экономической ситуации. По его словам, новые инфляционные риски, частично связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, сохраняют высокую стоимость заимствований и усиливают нагрузку на бюджеты домохозяйств.

По данным Moneyfacts, средняя ставка по двухлетней ипотеке с фиксированной ставкой составляла 5,97%, а по пятилетней — 5,99%. Накануне публикации этих данных Банк Англии повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4%. Компания Savills ожидает, что британский рынок жилья не начнёт восстанавливаться до 2028 года, когда улучшатся экономическая ситуация и доступность ипотеки.

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