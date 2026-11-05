В Нидерландах фьючерсная цена газа на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF), который является ориентиром для европейского рынка, утром в четверг снизилась на 2,2%. По состоянию на 9:00 в Амстердаме контракт ближайшего месяца торговался по 86,14 евро, или 96,87 доллара, за мегаватт-час.

Как сообщает OilPrice, снижение продолжило падение предыдущего дня. Издание связывает рыночные настроения с надеждами на то, что США выберут дипломатический подход к ситуации вокруг Ирана вместо дальнейшей эскалации. По данным OilPrice, на эти ожидания также повлияли результаты промежуточных выборов в США, на которых демократы одержали убедительную победу.

Самый низкий уровень за две недели

Текущая цена TTF стала самой низкой за две недели. В то же время она заметно ниже уровня более 101,82 евро за мегаватт-час, зафиксированного в конце прошлой недели. Тогда европейский газовый индикатор впервые с 2022 года превысил отметку 100 евро за мегаватт-час.

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OilPrice отмечает, что в 2022 году газовый кризис в Европе обострился после того, как Россия сократила поставки трубопроводного газа большинству европейских потребителей после вторжения в Украину.

Поставки СПГ остаются ограниченными

Несмотря на снижение цен, Европа входит в зимний период в уязвимой ситуации с поставками газа, пишет издание. Потоки сжиженного природного газа из Катара остаются незначительными, а QatarEnergy продлила действие форс-мажора в отношении поставок как минимум до конца декабря 2026 года.

Аналитики ING Уоррен Паттерсон и Ева Мантей отметили, что ситуация после зимы будет в значительной степени зависеть от возможного возобновления потоков СПГ из Персидского залива. По их оценке, в условиях более напряженного рынка погодный фактор будет иметь особенно важное значение зимой.

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