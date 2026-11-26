Во Франции цены промышленных производителей в октябре выросли на 9,6% в годовом выражении после повышения на 8,3% в сентябре. Ускорение связали с более высокими ценами на энергоносители, которые обусловили более сильный рост внутренних цен, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на национальный статистический институт Франции Insee.

Месячная динамика

В месячном выражении цены производителей повысились на 1,5%, тогда как в сентябре рост составил 1,8%. Без учета энергоносителей индекс вырос на 0,3% за месяц и на 3,4% в годовом выражении.

Цены на промышленные товары, продаваемые на внутреннем рынке, выросли на 8,2% по сравнению с октябрем предыдущего года после 6,9% в сентябре. В категории добывающей промышленности, разработки карьеров, энергетики и водоснабжения они повысились на 15,6%.

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Влияние газа и нефтепродуктов

Цены на газ выросли на 32,5% в годовом выражении, а на электроэнергию — на 13,2%. Insee частично объяснил подорожание газа на оптовом рынке возобновлением напряженности на Ближнем Востоке и относительно низкими запасами газа в Европе. Более высокие цены на газ также повлияли на оптовые цены на электроэнергию, поскольку рынок в значительной степени зависел от газовых электростанций.

Внутренние цены на рафинированные нефтепродукты выросли на 99% по сравнению с октябрем прошлого года, приблизившись к рекордному уровню июня 2022 года. В то же время их месячный рост замедлился до 0,5% после 17,5% в сентябре.

Цены на экспорт и импорт

Цены французских промышленных товаров, проданных за рубеж, повысились на 13,2% в годовом выражении после 12% в сентябре и на 2,1% за месяц. Импортные цены выросли на 14,5% за год после 11,7% в сентябре, а за месяц — на 2,3%.

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