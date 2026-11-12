Цены производителей в Японии ускорили рост до 7,1% — The Japan Times

В Японии цены на товары, которыми торгуют компании, в октябре выросли на 7,1% в годовом выражении после повышения на 6,8% месяцем ранее. Это первое ускорение инфляции корпоративных товаров за три месяца, сообщает The Japan Times со ссылкой на данные Банка Японии.

Месячный рост стал самым быстрым с мая

В месячном выражении цены в октябре повысились на 0,7% — это самый быстрый темп роста с мая. Экономисты, напротив, ожидали замедления годовых темпов роста цен.

Рост индекса цен производителей прежде всего обеспечили нефть и связанные с ней товары. В прошлом месяце цены на сырую нефть превысили $100 за баррель на фоне возобновления опасений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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Аргумент для решения центробанка

Банк Японии в прошлом месяце признал, что базовая инфляция достигла целевого показателя регулятора. Новые данные о ценах производителей могут усилить аргументы в пользу очередного повышения процентной ставки на заседании совета Банка Японии 18 декабря.

Рыночное ценообразование в свопах овернайт-индексов указывало на 82-процентную вероятность повышения ставки на этом заседании. Утром в Токио иена торговалась примерно на уровне 159,62 иены за доллар, приближаясь к отметке 160 иен, что также может усилить давление на потребительские цены. Октябрь является началом второй половины финансового года Японии, когда компании часто меняют цены.

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