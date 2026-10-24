В кенийском округе Накуру в этом году сообщили как минимум о шести случаях убийств женщин и девочек. По данным Nation Kenya, в округе также зарегистрировали 418 случаев насилия со стороны интимных партнеров.

Дела в Накуру

4 октября в деревне Мото в районе Моло 18-летнюю ученицу Molo Senior School Джой Ванджуи нашли мертвой в семейном доме. Полиция назвала главным подозреваемым ее 23-летнего бойфренда Уолтера Кипкоэча, которого задержали 6 октября в деревне Лангвенда после розыска. Суд разрешил содержать его под стражей 21 день для проведения ДНК-исследований, вскрытия, психиатрического обследования и экспертизы электронных устройств.

Тело 14-летней Грейс Нгаруа, пропавшей 23 августа, нашли в зарослях возле железной дороги в Гилгиле. Подозреваемого задержали 3 сентября. По словам руководителя подразделения уголовных расследований Гилгила Джозефа Парсиаты, после окончания предоставленного судом 30-дневного срока его освободили под залог, а следователи ожидают результатов ДНК-экспертизы и ищут других возможных причастных.

В апреле в Накуру умерла Анита Мугверу, которую, по версии следствия, во время домашнего конфликта ранил ножом ее муж, офицер Сил обороны Кении капитан Эдвин Каунга Мутоми. После психиатрического обследования суд признал его неспособным предстать перед судом и направил на лечение в Национальную учебную и реферальную больницу Mathari.

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Данные и законодательные пробелы

Департамент гендерных вопросов, социальных услуг и инклюзивности зафиксировал 418 пострадавших от насилия со стороны интимных партнеров в Накуру в период с сентября 2025 года по август 2026 года. На Накуру-Ист пришлось 219 таких случаев. В этом же районе зарегистрировали 1069 из 2012 случаев оказания пострадавшим психологической помощи и терапии травмы в округе.

Больше всего пострадавших от сексуального и гендерно обусловленного насилия зафиксировали в Наиваше — 394. В Накуру-Ист зарегистрировали 350 таких случаев, в Накуру-Уэст — 273, в Моло — 194.

Рабочая группа по вопросам гендерно обусловленного насилия и фемицида, созданная президентом Уильямом Руто в январе 2025 года, передала ему отчет 26 января 2026 года. В документе отмечается, что законодательство Кении не содержит четкого определения фемицида, что может осложнять последовательное рассмотрение дел и сбор данных. Группа рекомендовала правовые и политические изменения, в частности признать изнасилование в браке уголовным преступлением в соответствии с Законом о сексуальных преступлениях.

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