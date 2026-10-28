Центральная избирательная комиссия Израиля 27 октября отклонила формальный запрос партии «Ликуд» о продлении времени голосования из-за очередей на избирательных участках по всей стране. Как сообщает The Jerusalem Post, комиссия не увидела оснований для такого решения, в частности с учетом высокой явки среди всех групп населения.

В комиссии уточнили, что все избиратели, которые прибудут на участок до его закрытия, смогут проголосовать. В то же время в Хевроне голосование продлили до 22:00 из-за отключения электроэнергии.

Партии потребовали дополнительный час

К «Ликуду» с призывом продлить голосование на час присоединились партия «Народ Израиля», партия «Оцма Йехудит» министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и ультраортодоксальная партия ШАС. Офер Винтер из партии «Народ Израиля» заявил, что представители политсилы сообщали о необычном скоплении людей на участках, которое, по его словам, могло помешать сторонникам партии проголосовать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Лидер ШАС Арье Дери выразил обеспокоенность, по его словам, апатией в ультраортодоксальных и правых районах поддержки. Он также заявил о высокой явке в районах поддержки левых сил и в арабском секторе.

Возражения партии «Яшар»

По данным издания, решение о продлении времени голосования может принять только председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг. Партия «Яшар», которую возглавляет Гади Айзенкот, выступила против запроса «Ликуда». В заявлении партии отметили, что не произошло ни одного необычного инцидента, который оправдывал бы продление голосования, а сам запрос, по ее мнению, мог создать почву для будущих заявлений о сомнениях в честности выборов.

Читай нас в