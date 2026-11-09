Австралийский оператор TT-Line приостановил использование автопилота на новых паромах Spirit of Tasmania во время прохождения залива Порт-Филлип близ Джилонга. Решение приняли в качестве меры предосторожности на фоне расследования двух отдельных инцидентов со сбоями в системах управления судами, сообщает ABC News.

Сбой во время пятого рейса

В прошлый четверг паром Spirit IV выполнял свой пятый пассажирский рейс, когда при подходе к заливу по пути в Джилонг отказала основная система рулевого управления. Неисправность возникла во время переключения управления с автопилота на ручной режим.

Экипаж задействовал резервную систему управления, а для сопровождения парома до Джилонга вызвали буксир. В результате судно прибыло примерно на четыре часа позже запланированного времени.

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Инцидент со Spirit V

Инцидент со Spirit IV произошел после другого сбоя на родственном судне Spirit V. В октябре во время испытательного рейса этот паром на короткое время вышел за пределы обозначенного судоходного маршрута в заливе.

Оба случая расследует Австралийское бюро безопасности на транспорте. Отчет по итогам расследования должен быть готов к середине следующего года.

Председатель TT-Line Кен Кановски заявил, что после прибытия Spirit IV в Джилонг проверка выявила незначительную проблему в механико-электрических компонентах консоли управления, которую устранили. Автопилот продолжат использовать в открытых водах Бассового пролива, но не при подходе к Джилонгу или выходе из него. В Девонпорте, на северо-западе Тасмании, паромы и ранее заходили в порт и выходили из него только в ручном режиме.

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