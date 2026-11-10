Торговый центр Town Square Redbank Plains в штате Квинсленд, Австралия, остался без электроэнергии после кражи около 200 метров провода. Администрация комплекса сообщила арендаторам по электронной почте, что неизвестные похитили важные заземляющие кабели, необходимые для безопасного электроснабжения объекта.

Магазины прекратили работу

Из-за отключения электроэнергии в торговом центре закрылись магазины, в том числе супермаркеты Aldi и Woolworths. Предприниматели опасаются убытков из-за невозможности хранить продукцию в холодильниках. Аида, управляющая суши-рестораном в центре, рассказала, что без охлаждения могут испортиться мясо, рыба и овощи.

По ее словам, сотрудники администрации центра надеялись восстановить электроснабжение примерно к 17:00, однако к тому времени запасы продуктов могли испортиться. Сэм, который управляет местной парикмахерской вместе с братом, заявил, что отключение наносит его семье финансовый ущерб: заведение не может работать, но сотрудникам необходимо выплатить дневную зарплату.

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Энергетики помогают центру

Как сообщает ABC News, представитель энергетической компании Energex Дэнни Дональд отметил, что повреждения касаются частной электросети торгового центра и не повлияли на общую сеть. Бригады Energex работают на месте, помогая персоналу комплекса.

Дональд назвал кражу меди опасным поступком и предупредил, что попытки вмешательства в электросети уже в этом году приводили к гибели людей и тяжелым травмам. Стоматологическая клиника Redland Plains Dental стала недоступной из-за отключения и переадресует звонки в свой центр в Ипсвиче.

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