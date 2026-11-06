Томас Тухель не включил Коула Палмера, Фила Фодена и Кобби Майну в заявку сборной Англии на матчи Лиги наций против Хорватии и Испании. В то же время первые вызовы в национальную команду получили полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем — брат Джуда Беллингема — и хавбек «Фулхэма» Джош Кинг, сообщает Sky Sports.

Палмер, Фоден и Майну вне заявки

Летом Палмера не включили в состав Англии на чемпионат мира после сезона, ход которого прерывали травмы. Игрок «Челси» также покинул предыдущий сбор национальной команды в сентябре и октябре из-за незначительных проблем с физической готовностью.

Во время предыдущей международной паузы Тухель, отвечая на вопрос об участии Палмера в выступлениях за сборную, заявил: «Трудно отрицать то, что вы говорите. Я могу судить о нем только по тому, что он показывает в национальной команде, а он просто упускает слишком много возможностей».

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майну также пропустил предыдущий состав из-за травмы неопределенного характера. На чемпионате мира он не провел ни одной минуты, хотя был включен в заявку на турнир. Нападающий «Манчестер Сити» Фоден не получал вызова ни на летний турнир, ни в осенний состав сборной.

Новички и возвращения

Беллингем и Кинг ранее выступали за юношеские сборные Англии и впервые получили вызов в главную команду страны. В заявку также вернулись защитники Бен Уайт и Джед Спенс.

В составе на ноябрьские матчи есть, в частности, вратарь Джордан Пикфорд, защитники Трент Александер-Арнольд и Марк Гехи, полузащитники Джуд Беллингем, Деклан Райс и Эберечи Эзе, а также нападающий Гарри Кейн. Сборная Англии сыграет с Хорватией 12 ноября, а 15 ноября на выезде встретится с Испанией.

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