В Великобритании тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что планирует работать с национальной командой как минимум до чемпионата Европы 2028 года. По его словам, его соглашение с Футбольной ассоциацией Англии не содержит пункта об отступных, даже если предложение сделает крупный клуб.

Как сообщает Sky Sports, Тухель подчеркнул, что подписал контракт с намерением остаться до Евро-2028. Он также сказал, что у команды есть «незавершенные дела».

Работа со сборной

Тренер положительно оценил доверие со стороны Футбольной ассоциации Англии после вылета команды с чемпионата мира. По словам Тухеля, он ценит футболистов, тренерский штаб и руководителей, которые поддерживают его работу.

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В то же время он отметил, что скучает по ритму клубного футбола и примерно 50 матчам в год, в которых не участвует как наставник сборной. После работы с Англией немецкий специалист планирует вернуться в клубный футбол.

Финал Лиги наций

Тухель также выразил надежду, что Футбольная ассоциация Англии воспользуется возможностью подать заявку на проведение финала Лиги наций в Англии. По его мнению, матчи перед домашними болельщиками могли бы стать полезной подготовкой к домашнему Евро-2028. В то же время тренер отметил, что сборной прежде всего необходимо выйти в финал турнира.

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