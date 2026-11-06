«Тун» победил «Хартс» 3:1 в Лиге конференций — Sky Sports News

Швейцарский «Тун» победил шотландский «Хартс» со счетом 3:1 в матче Лиги конференций. Игра состоялась в Швейцарии на «Стокхорн Арене». Первый мяч в матче на 22-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Джейми Маккарт.

Ошибки гостей и три гола «Туна»

Перед перерывом «Тун» удвоил преимущество: после прострела Нильса Райхмута защитник «Хартса» Стивен Кингсли пытался выбить мяч, но он оказался у Брайтона Лабо, который поразил ворота. На 56-й минуте Фуркан Дурсун забил третий гол хозяев, замкнув передачу Райхмута.

Матч ненадолго прервали в начале из-за густого дыма от пиротехники на трибунах. Из-за паузы к первому тайму добавили девять минут. После перерыва голкипер «Хартса» Бо Ройс совершил несколько сейвов, в том числе после ударов Дурсуна и Райхмута, однако не смог предотвратить третий гол.

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У «Хартса» одно очко после трех матчей

На 82-й минуте Стюарт Финдли сократил отставание, головой замкнув штрафной удар Жорди Алтены. Ранее еще один гол «Хартса» не засчитали из-за офсайда. Кингсли покинул поле из-за травмы, а вместо него вышел 19-летний Мэтью Гиллис.

Как сообщает Sky Sports, перед игрой главный тренер «Хартса» Ваутер Вранкен не мог рассчитывать на десять футболистов из-за различных проблем со здоровьем. После трех стартовых туров Лиги конференций у шотландской команды одно очко: ранее она сыграла вничью с «Норшелланном» и проиграла «Трабзонспору». После матча Вранкен заявил, что команде необходимо держаться вместе и продолжать усердно работать.

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