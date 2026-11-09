Турция и Узбекистан 9 ноября 2026 года подписали в Анталье меморандум о сотрудничестве в сфере защиты окружающей среды. Документ был заключен в первый день COP31 — Конференции ООН по изменению климата, которую принимает Турция.

Направления сотрудничества

Меморандум должен усилить совместные усилия стран по противодействию изменению климата, предотвращению загрязнения воздуха и воды, управлению отходами и развитию циркулярной экономики. О подписании документа сообщает Anadolu Agency.

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Встреча в рамках COP31

Подписание состоялось в южном турецком городе Анталья после встречи президента COP31 и министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурата Курума с Азизом Абдухакимовым.

Абдухакимов является советником президента Узбекистана по вопросам окружающей среды и возглавляет Национальный комитет по экологии и изменению климата. Курум заявил в социальных сетях, что меморандум создает прочную основу для совместной работы двух стран по определенным направлениям.

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