Турция заявила о намерении присоединиться к проекту Зеленого энергетического коридора Азербайджан—Венгрия, который оценивается в 22 млрд евро. Об этом стало известно во время 13-й министерской встречи Руководящего комитета в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве по проекту.

Участники проекта

Проектная компания Green Energy Corridor Power Company (GECO), зарегистрированная в Румынии, принимала представителей Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии — стран, уже участвующих в проекте. Об этом сообщает Romania Insider со ссылкой на E-nergia.ro. Эти государства были участниками инициативы до заявления Турции.

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Представители на встрече

Во встрече также участвовали представители Европейской комиссии, GECO, итальянской технической консалтинговой и инженерной компании CESI, румынского энергетического регулятора ANRE, Всемирного банка и национальных операторов систем передачи электроэнергии.

GECO является проектной компанией этого проекта, связанного с подводным кабелем.

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