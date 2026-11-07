Турция не возражает против восстановления нефтепровода Киркук—Банияс, который соединяет Ирак со средиземноморским побережьем Сирии. Об этом в Стамбуле заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, сообщает The National.

По его словам, Анкара не считает сирийский маршрут конкурентной угрозой для экспорта иракской нефти через турецкий порт Джейхан. Байрактар отметил, что Турция предлагает увеличить пропускную способность своей инфраструктуры с 1,5 млн до 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как сирийское направление потенциально может достичь 1–1,5 млн баррелей в сутки. Он добавил, что турецкий маршрут, по мнению Анкары, является более дешёвым и стабильным.

Соглашение Ирака и Сирии

Ирак и Сирия в июле договорились отремонтировать 800-километровый нефтепровод Киркук—Банияс. Он был открыт в 1952 году с первоначальной пропускной способностью 300 тысяч баррелей в сутки. Трубопровод вышел из эксплуатации после десятилетий конфликтов и не работает со времени вторжения коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году.

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Восстановленный маршрут мог бы доставлять нефть из богатого нефтью иракского Киркука к сирийскому побережью Средиземного моря для дальнейшего экспорта. Это позволило бы Ираку диверсифицировать поставки на фоне осложнений с экспортом через южные порты и Ормузский пролив. Сейчас страна перевозит дополнительные объёмы нефти с юга грузовиками к трубопроводной сети в Турции.

Стоимость и безопасность проекта

В то же время аналитики не ожидают быстрого ремонта. Нефтепровод проходит через отдалённые районы иракской и сирийской пустынь, где действуют ячейки группировки «Исламское государство», ранее атаковавшей нефтяную инфраструктуру. По оценке аналитической компании Kpler, вероятность реализации проекта в ближайшее время низкая: реконструкция потребует миллиардов долларов и займёт годы.

Турецкий порт Джейхан соединён с Ираком нефтепроводом Ирак—Турция, который на турецком участке имеет пропускную способность 1,5 млн баррелей в сутки. Экспорт по нему полностью остановили в марте 2023 года после арбитражного решения, а затем возобновили после договорённостей между Багдадом, Региональным правительством Курдистана и международными нефтяными компаниями по добыче и тарифам на транспортировку.

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