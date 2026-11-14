В Турции в Официальном вестнике опубликовали закон, одобряющий ратификацию соглашения о совместной обороне с Пакистаном и Саудовской Аравией. Закон вступил в силу со дня публикации, сообщает Anadolu Agency. Публикация состоялась в субботу.

Соглашение подписали в Мекке

Закон касается Мекканского соглашения о совместной обороне между Турецкой Республикой, Исламской Республикой Пакистан и Королевством Саудовская Аравия. Документ подписали 7 августа 2026 года в Мекке, Саудовская Аравия, во время трехстороннего саммита.

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Голосование в парламенте

Турецкий парламент 5 ноября одобрил закон 279 голосами против 119. В голосовании приняли участие 398 депутатов из 592 членов парламента.

Согласно условиям договоренности, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан обязались укреплять коллективную безопасность, углублять оборонное сотрудничество и содействовать миру и стабильности в регионе и за его пределами.

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