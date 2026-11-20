Турецкая компания Baykar передала силам безопасности Турции первые три беспилотных истребителя KIZILELMA. Аппарат приняли на вооружение после завершения приемочных испытаний, сообщает AeroTime.

В Baykar заявили, что программа испытаний и обучения KIZILELMA охватила 600 вылетов. Компания также назвала Турцию первой страной, принявшей беспилотный истребитель в свой военный инвентарь. Какое именно подразделение сил безопасности получило три аппарата, в Baykar не уточнили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что KIZILELMA после многолетней работы вошел в инвентарь Вооруженных сил Турции. Компания Baykar посвятила это событие своему умершему основателю Оздемиру Байрактару.

От первого полета до службы

Baykar представила концептуальные изображения KIZILELMA 20 июля 2021 года, а на производственную линию аппарат поступил 12 марта 2022 года. Первый полет он совершил 14 декабря 2022 года в городе Чорлу провинции Текирдаг.

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В апреле 2023 года KIZILELMA выполнил полет в тесном строю с ударным беспилотником AKINCI. В декабре 2025 года два таких аппарата совершили полет в тесном строю с применением технологии автономности флота, а в мае 2026 года KIZILELMA выполнил автономный полет в строю с итальянскими самолетами M-346.

Испытания вооружения и экспорт

Первые огневые испытания с боеприпасами TOLUN и TEBER-82 состоялись 8 октября 2025 года. В ноябре того же года у побережья Синопа KIZILELMA поразил реактивную воздушную цель ракетой класса «воздух — воздух» GÖKDOĞAN. В июле 2026 года аппарат также поразил цель сверхзвуковой ракетой класса «воздух — поверхность» JET-230 производства Roketsan.

В мае 2026 года генеральный директор Baykar Халук Байрактар объявил о рамочном соглашении с Индонезией по 12 самолетам KIZILELMA. Начало поставок запланировали на 2028 год, а соглашение предусматривает опцион еще на 48 аппаратов.

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