Турция перевела лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллу Оджалана в недавно построенную часть тюрьмы на острове Имралы в Мраморном море. Об этом заявил депутат прокурдской Партии народного равенства и демократии Митхат Санджар, сообщает Channel NewsAsia.

Перевод на острове Имралы

Оджалан находится в тюрьме на острове Имралы с 1999 года, когда его захватили. Санджар подтвердил его перевод в интервью Medya Haber TV 31 октября, однако других подробностей не привел.

Санджар прямо не подтвердил, что условия в недавно построенной части тюрьмы лучше. В то же время, по оценке издания, его слова могли на это указывать. Улучшение условий содержания Оджалана было одним из ключевых требований курдской стороны в усилиях по прекращению многолетнего противостояния между РПК и турецкими властями.

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Мирный процесс

По словам Санджара, мирный процесс находился «на паузе» последние два месяца, поэтому его следует ускорить. Он также заявил, что перевод Оджалана в новую часть тюрьмы требует активизации этого процесса.

Санджар входит в группу политиков DEM, которые регулярно посещают Оджалана с тех пор, как в феврале 2025 года тот призвал РПК распуститься и сложить оружие. Через три месяца группировка объявила, что сложит оружие и прекратит боевые действия. После этого парламент Турции в августе одобрил законодательство об условном помиловании тысяч бойцов РПК, которое позднее подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

РПК, сооснователем которой Оджалан был в 1970-х годах, признана террористической организацией Турцией, США и Европейским Союзом. С 1984 года конфликт с ней унес десятки тысяч жизней.

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