Турция работает над механизмом, который должен обеспечить безопасное судоходство коммерческих судов в Черном море и бесперебойные поставки продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Об этом во время брифинга Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз, сообщает Anadolu Agency.

Механизм для коммерческих судов

По словам Йылдыза, механизм должен гарантировать безопасность навигации для коммерческих судов и не допустить перебоев в поставках продовольствия и аграрной продукции. Он отметил, что Турция опирается на опыт Черноморской зерновой инициативы и считает, что такой механизм будет отвечать интересам всех сторон, прежде всего стран, наиболее зависимых от этих поставок.

Черноморская зерновая инициатива была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года Российской Федерацией, государством-агрессором, Украиной и Турцией, а ООН выступила посредником и свидетелем договоренности. Она предусматривала гуманитарный морской коридор для безопасного прохода судов с зерном, другими продуктами питания и удобрениями из определенных украинских черноморских портов на мировые рынки.

Йылдыз заявил, что инициатива помогла не допустить распространения войны на этот водный путь. По его словам, Турция будет использовать свое геополитическое положение, контакты с соответствующими сторонами и опыт посредничества для достижения длительной стабильности на море.

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Конвенция Монтрё и разминирование

Представитель Турции также напомнил, что с начала войны Анкара применяет статью 19 Конвенции Монтрё, которая позволяет закрывать турецкие проливы для военных кораблей воюющих сторон в военное время. Он заявил, что Турция добросовестно и беспристрастно выполняет положения договора и продолжит это делать.

В качестве примера регионального сотрудничества Йылдыз привел Черноморскую группу по противоминным мерам — совместную военно-морскую инициативу Турции, Румынии и Болгарии по разминированию. Он также повторил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнул необходимость переговорного урегулирования и призвал стороны войны к прямым переговорам о справедливом и длительном мире в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Йылдыз приветствовал активизацию дипломатических контактов в Абу-Даби и призвал продолжить прямой диалог.

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