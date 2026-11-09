Турция, принимающая климатический саммит ООН COP31 в Анталье, с 2022 года одобрила более 33 ГВт проектов по хранению энергии в аккумуляторах. По данным Deutsche Welle, эти мощности могут обеспечить электроэнергией более 27 млн домохозяйств.

Системы накопления должны дополнить быстрый рост ветряной и солнечной генерации. Сейчас эти источники обеспечивают 22% электроэнергии Турции, тогда как десять лет назад их доля составляла 4,5%. Доля солнечной энергии в установленной мощности электроэнергетики страны выросла примерно с 0,1% в 2014 году до почти 21% в начале 2026 года.

Зависимость от угля

В то же время производство электроэнергии на угле в Турции за последнее десятилетие увеличилось примерно на треть. В 2024 году страна обогнала Германию и Польшу по мощностям угольной генерации; ранее эти страны имели крупнейшие такие мощности в Европе, однако они начали сокращаться.

Турция до сих пор не определила дату полного отказа от угля. По данным немецкой климатической кампании Beyond Fossil Fuels, около 97% новых угольных проектов в стране были отменены за последние десять лет. Однако в июне власти Турции объявили о намерении расширить одну из крупнейших угольных электростанций и почти удвоить ее мощность.

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Аналитический центр Climate Action Tracker отмечает, что действующая климатическая цель Турции допускает рост выбросов до 2038 года. По мнению организации, это усложняет достижение государством цели углеродной нейтральности к 2053 году.

Электрификация и импорт топлива

По словам руководителя турецкой команды экологической сети 350.org Эфе Байсала, Турция импортирует 95% природного газа, 83% сырой нефти и 60% угля. В сентябре страна начала глобальную инициативу «35x35», предусматривающую увеличение уровня электрификации мировых экономик с немногим более 20% до 35% к 2035 году.

Инициатива включает замену ископаемого топлива электроэнергией в транспорте, зданиях и промышленности. В то же время, по оценке Climate Action Tracker, национальный энергетический план Турции предусматривает электрификацию лишь около 25% общего энергопотребления к 2035 году.

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