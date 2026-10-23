Турция и Канада запустили стратегическое партнерство — The National

Турция и Канада 22 октября запустили стратегическое партнерство во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Канады Марком Карни в Анкаре. Стороны договорились развивать связи в энергетической и оборонной сферах, а также увеличить количество авиарейсов для поддержки торговли и путешествий, сообщает The National.

Соглашения в обороне и энергетике

Две страны — члены НАТО подписали соглашения об оборонном сотрудничестве и энергетике. Эрдоган заявил, что существуют широкие возможности для взаимодействия — от добывающей отрасли и сжиженного природного газа до критически важных минералов и ядерной энергетики.

По словам турецкого президента, стратегическое партнерство не должно остаться лишь символическим решением. Турция заинтересована в импорте энергоресурсов и топлива, в частности из Канады, а также в поставках критически важного сырья.

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План сотрудничества и торговля

Карни сообщил, что партнерство подкреплено трехлетним планом действий. Он охватывает торговлю и инвестиции, оборону и безопасность, энергетику, а также связи между людьми.

Турция и Канада стремятся увеличить двусторонний товарооборот с нынешних $3 млрд до $10 млрд, хотя Эрдоган не назвал сроков для этого. В следующем месяце стороны планируют начать переговоры о соглашении о свободной торговле. В пятницу Карни должен провести встречу с представителями турецкого бизнеса в Стамбуле.

Во время визита канадского премьера Amnesty International призвала его поднять в разговоре с Эрдоганом вопрос ограничения демократических свобод в Турции. Организация сослалась на недавние задержания активистов, журналистов и оппозиционных политиков.

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